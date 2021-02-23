为了粉丝苦撑！请夏吐露确诊后隔离的日子，是自己出道五年以来第一次休息～

先天有心脏疾病的请夏，出道后忙碌的日程让她一直饱受失眠之苦QQ

去年年底确诊COVID-19的歌手请夏，当时因为需要隔离的关系，所以新曲以及所有的音乐活动都先暂缓延后，如今已经康复的她，出演《尽管问菩萨吧》（무엇이든 물어보살）时，却坦言那段隔离的日子，反而让她很放松。

请夏透露之前《已经12点》的音乐活动期间就曾多次昏倒过，於是去医院做了详细的检查，才发现自己的心脏先天比一般人小，所以身体也相对地比较虚弱，虽然需要充足的休息，不过每天忙碌的练习生活，让他一天只睡两小时，饱受失眠的折磨。

而这次发新专前也是相当的忙碌，自己也是一睡醒后接到公司通知才知道自己确诊了，虽然宣传期必须延后，但是对於隔离期间的日子，却是感到很满意，因为出道五年来，终於可以好好的休息了～





对此主持人徐章勋也提醒「应该要先把自己的身体顾好，有了健康才能更长期进行的活动」，学会适当的休息，会让状态更好，也希望请夏可以越来越健康，展现出更多优秀的舞台表演。



(图片来源：KBS《무엇이든 물어보살》截图)

(封图来源：IG@chungha_official)

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