《The Penthouse 2》才開播觀眾們就腦洞大開了！恩星的高領大衣引發的猜測

《The Penthouse 2》終於開播了，熟悉的配方，熟悉的狗血味道。

香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！



雖然觀眾們很失望地發現秀蓮（李智雅 飾）沒有登場，但朱丹泰（嚴基俊 飾）和千瑞璡（金素妍 飾）訂婚、河尹哲（尹鐘焄 飾）介紹吳允熙（柳真 飾）是妻子等一系列場景如同重磅炸彈一般，讓觀眾看得興奮，越狗血越符合金順玉編劇的風格。

首集播出后，不少觀眾們疑惑了，甚至出現恩星（崔藝彬 飾）懷了碩勳（金永大 飾）孩子的猜測。第二集中，周丹泰和千瑞珍外出旅行，卻因急事返回家中。 而千瑞璡突然走進女兒恩星房間的時候，之間恩星一臉驚慌神情。 恩星穿著遮住脖子的毛呢大衣，桌子上還擺著兩杯飲料，似乎要招待客人。



接著恩星又潛入房間，把外套遞給一個未露臉的男性，並讓他趕快離開。 這些細節無一不讓觀眾們疑心。



此外，千瑞璡和恩星的家庭老師見面時的談話內容也值得深究，千瑞璡讓老師關注恩星的生理期。 為什麼媽媽會突然關注女兒的生理週期呢？ 還有不時閃過的機車場景，因此大家猜測藏在恩星房間里的男人很有可能就是錫勛。



要知道金順玉編劇的作品里，沒有一個細節是毫無用處的，幾乎全都是鋪墊或伏筆，加上高領外套的特寫，引起大家的猜測，眾人在網路上交流稱：「那件高領大衣很顯眼，奇怪哦」、「難道是為了遮蓋吻痕？ 」、「不會是懷孕了吧」、「難道是懷孕了，是不是錫勛的？ 」等。

「圖：Viu Hong Kong《The Penthouse 2》」

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