《黑道律師文森佐》宋仲基開播就送腹肌福利，迷妹們瞬間聯想到《太陽的後裔》XD

《黑道律師文森佐》一開播，聽說不少觀眾再次重投宋仲基的懷抱了，紛紛嚷著要「復合」。

韓劇最大的魅力之一就是讓女觀眾們每看一部戲就換一個老公（男友），帥氣的面龐、緊實的身材、多金還癡情，試問哪個女生不喜歡呢？ 新劇《黑道律師文森佐》中，第一集導演就給粉絲安排的福利，宋仲基大秀腹肌，顏值身材雙雙回歸，氣場全開，怪不得讓粉絲忍不住大喊：這真的是我可以免費看的嗎？本以為這是一部陰鬱系的黑幫劇，萬萬沒想到是一個喜劇，宋仲基在劇中各種帥不過三秒惹得觀眾捧腹大笑，尤其是那段洗澡被蓮蓬頭「調戲」的場景真的笑到肚子疼。 而滿屏的腹肌福利讓人看得移不開眼。



宋仲基完全半裸出鏡的模樣也讓人聯想到了他的大熱劇《太陽的後裔》，裡面有一段他脫去上衣健身的片段。拍攝這部劇時宋仲基剛退伍不久，身材好到爆，肌肉紋理清晰，荷爾蒙爆棚，半裸出鏡的他又惹得無數迷妹們舔屏收藏。



▲KBS《太陽的後裔》截圖

宋仲基就是脫衣有肉穿衣顯瘦的代表人物。穿起衣服他既是英姿颯爽的軍人，也是文質彬彬帶著痞氣的律師，沒想到當他脫下衣服后是這麼一副荷爾蒙爆棚、充滿男人味的模樣。時隔這幾年，宋仲基的腹肌有變化嗎？



▲Viu Hong Kong《太陽的後裔》截圖



▲《黑道律師文森佐》

「圖：KBS《太陽的後裔》、 tvN《黑道律師文森佐》、YouTube@Mr Paxian、@송중기팬채널[Ki Aile]」

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