【有片】《認識的哥哥》珉豪又被Key「耍了」！為了獲得休假而努力當上中隊長，結果被告知：「海兵隊沒有休假」XD

最後珉豪和Key的表情都太好笑了XD
20日播出的JTBC《認識的哥哥》里，剛剛服完兵役的成員們分享了軍中趣事，珉豪是2019年4月入伍，比Key晚一個月：「基礎軍事訓練結束后和Key通話，Key說：一定要當上中隊長訓練兵！有機會獲得補償休假！」因為Key就當過中隊長訓練兵，並且獲得了非常難得的補償休假。
（圖：《認識的哥哥》JTBC Youtube@아는형님 Knowingbros）
珉豪：「聽說這件事之後我就報名當中隊長，但是那裡好多人都想當！」Key：「像珉豪這樣的傢伙一大堆！」珉豪：「我的熱情根本不夠用！」
（圖：《認識的哥哥》JTBC Youtube@아는형님 Knowingbros）
珉豪：「最後好不容易當上了中隊長，以為可以獲得休假了，結果被告知海兵隊沒有補償休假。 我打電話給Key說：呀，我們這邊沒有啊！」Key的反應只是：「啊，不一樣嗎？ 」攤手XD
（圖：《認識的哥哥》JTBC Youtube@아는형님 Knowingbros）
Key和溫流都獲得了補償休假，只有珉豪沒有，十分委屈。
（圖：《認識的哥哥》JTBC Youtube@아는형님 Knowingbros）
這令小編想起三年前SHINee出演《Radio Star》的時候，珉豪說自己早上剛睡醒就被Key叫出去玩滑水，自己是素顏、穿著運動衣，Key卻 塗好了BB霜拿著攝像機在拍：「他是為了拍自己的節目才叫我出來！Key說先隨便拍一拍、可能不會用到， 天啊！我們玩了一個小時，那一個小時全都剪進去了！」
（圖：MBC《Radio Star》Youtube@MBCentertainment）
不過素顏這樣真的不是犯規嗎？ 也太靚仔了吧！
（圖：《Key′s knowhow》Youtube@Mnet Official）
（封圖：《認識的哥哥》JTBC Youtube@아는형님 Knowingbros）
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