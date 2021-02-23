《The Penthouse 2》才开播观众们就脑洞大开了！恩星的高领大衣引发的猜测

《The Penthouse 2》终於开播了，熟悉的配方，熟悉的狗血味道。

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虽然观众们很失望地发现秀莲（李智雅 饰）没有登场，但朱丹泰（严基俊 饰）和千瑞璡（金素妍 饰）订婚、河尹哲（尹钟焄 饰）介绍吴允熙（柳真 饰）是妻子等一系列场景如同重磅炸弹一般，让观众看得兴奋，越狗血越符合金顺玉编剧的风格。

首集播出后，不少观众们疑惑了，甚至出现恩星（崔艺彬 饰）怀了硕勋（金永大 饰）孩子的猜测。第二集中，周丹泰和千瑞珍外出旅行，却因急事返回家中。 而千瑞璡突然走进女儿恩星房间的时候，之间恩星一脸惊慌神情。 恩星穿著遮住脖子的毛呢大衣，桌子上还摆著两杯饮料，似乎要招待客人。



接著恩星又潜入房间，把外套递给一个未露脸的男性，并让他赶快离开。 这些细节无一不让观众们疑心。



此外，千瑞璡和恩星的家庭老师见面时的谈话内容也值得深究，千瑞璡让老师关注恩星的生理期。 为什么妈妈会突然关注女儿的生理周期呢？ 还有不时闪过的机车场景，因此大家猜测藏在恩星房间里的男人很有可能就是锡勋。



要知道金顺玉编剧的作品里，没有一个细节是毫无用处的，几乎全都是铺垫或伏笔，加上高领外套的特写，引起大家的猜测，众人在网路上交流称：「那件高领大衣很显眼，奇怪哦」、「难道是为了遮盖吻痕？ 」、「不会是怀孕了吧」、「难道是怀孕了，是不是锡勋的？ 」等。

「图：Viu Hong Kong《The Penthouse 2》」

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