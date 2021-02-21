電影級CG＋華麗打鬥場面！金來沅與李多熙挑戰科幻新劇

韓國電影的特效近年迅速成長，現在連電視劇的CG也追上荷里活水準！金來沅與李多熙主演的新劇都是滿滿的經費燃燒啊！注意以下會有劇透喔～

由金來沅和李多熙主演的新劇《L.U.C.A.：The Beginning》（香港觀眾可按此到黃Viu煲劇平台免費追看）是近期開播的科幻劇，金來沅擁有強大的特殊能力，所以被黑暗勢力追殺，他在打鬥之間被推下樓，引發了威力強大的破壞！

金來沅失去了以前的記憶，只記得童年時遇見過李多熙，但長大重逢後，兩人卻一言不合地打起來！金來沅和李多熙的打鬥場面流暢又好看，甚至打到變成「儲物櫃壁咚」！？

金來沅跟李多熙去教堂尋找出身和成長經歷，沒想到他卻因為有特殊能力而被視為「怪物」，一氣之下就把教堂燒掉，到底是他有意為之還是沒控制好能力呢... ....

於最新一集中，金來沅在無可避免的情況下，被研究人員捉回實驗室，安內相來救他時突然自稱「爸爸」，難道是指他親手把金來沅「研發」出來？之後金來沅更在逃出時把實驗室燒毀了… … 小編好奇下一個被他燒掉的地方會是哪裡呢XD

金來沅的身世將會慢慢揭曉，而他跟李多熙的感情線也正在展開中，你們最想看哪部分？香港觀眾可按此到黃Viu煲劇平台免費追看，緊貼劇情發展！

圖源：黃viu煲劇平台

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