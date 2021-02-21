有一種尤物叫「人間奢侈品」！她們只是坐著就足以賺足所有人的目光

娛樂圈裡不少人稱為人間大牌，她們都有怎樣的氣質？

Gucci是誰？ 人間Chanel又是誰？ 有沒有人間Dior、人間Prada呢？ 都有，都有！這些奢侈品品牌都是如何在「人間」挑選代言人的呢？ 看看以下的仙女們就知道了。 先說說人間Chanel Jennie。 BLACKPINK的Jennie完全就是香奈兒的親女兒，服裝、箱包、香水隨便挑。 她本人可甜可鹽可妖嬈可帥氣，十分適合擺出厭世的冷漠眼，但同時自帶高級感，和Chanel追求的高雅精美氣質非常吻合。



IU則是GUCCI選中的全球大使，雖然老話說「紅配綠醜的哭」，但GUCCI卻完美的將紅與綠搭配在了一起，IU紅絲襪配綠皮鞋，只讓人覺得高貴優雅，如油畫一般。



有著白皙皮膚的Red Velvelt隊長Irene則是Prada的韓國區大使，作為一個有著百年歷史的高奢品牌，Prada是貴族和品味的象徵，氣質就是Prada的代名詞，高傲是Prada的精髓，Irene感覺很美但讓人很難靠近的清冷氣質與Prada很匹配。



人間Dior自然就是秀智啦，Dior的優雅和仙氣在秀智身上得到了完美的體現。 秀智雖然不是五官明艷的類型，但是她身上有一種很舒服的氣質，特別耐看，笑起來很治癒。 淡定純凈的氣質很好的詮釋了Dior的精緻與法式優雅。



新晉人間LV說的是有著天使歌喉的太妍。 最近她就和LV一起拍攝了時尚寫真，高冷的LV向愛豆伸出了橄欖枝，經典與實用、高貴並存。 作為少女時代隊長的太妍帶領隊友抒寫了女團新歷史，而個人SOLO事業也全面開花，人氣如同LV一樣長久。



人間YSL一定就是BLACKPINK的Rose了！之前她曾作為韓國唯一一位受邀的藝人出席巴黎時裝周YSL秀，可見品牌對她有多喜愛。甜酷風格的Rose和YSL表彰的高雅、神秘、熱情完美契合。



「圖：IG@jennierubyjane、@taeyeon_ss、@skuukzky、@roses_are_rosie、@dlwlrma、@taeyeon_ss」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞