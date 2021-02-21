电影级CG＋华丽打斗场面！金来沅与李多熙挑战科幻新剧

韩国电影的特效近年迅速成长，现在连电视剧的CG也追上荷里活水准！金来沅与李多熙主演的新剧都是满满的经费燃烧啊！注意以下会有剧透喔～

由金来沅和李多熙主演的新剧《L.U.C.A.：The Beginning》（香港观众可按此到黄Viu煲剧平台免费追看）是近期开播的科幻剧，金来沅拥有强大的特殊能力，所以被黑暗势力追杀，他在打斗之间被推下楼，引发了威力强大的破坏！

金来沅失去了以前的记忆，只记得童年时遇见过李多熙，但长大重逢后，两人却一言不合地打起来！金来沅和李多熙的打斗场面流畅又好看，甚至打到变成「储物柜壁咚」！？

金来沅跟李多熙去教堂寻找出身和成长经历，没想到他却因为有特殊能力而被视为「怪物」，一气之下就把教堂烧掉，到底是他有意为之还是没控制好能力呢... ....

於最新一集中，金来沅在无可避免的情况下，被研究人员捉回实验室，安内相来救他时突然自称「爸爸」，难道是指他亲手把金来沅「研发」出来？之后金来沅更在逃出时把实验室烧毁了… … 小编好奇下一个被他烧掉的地方会是哪里呢XD

金来沅的身世将会慢慢揭晓，而他跟李多熙的感情线也正在展开中，你们最想看哪部分？香港观众可按此到黄Viu煲剧平台免费追看，紧贴剧情发展！

图源：黄viu煲剧平台

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