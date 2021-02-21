不老童顏！邁入40代依舊維持帥氣的李準基，靠著古裝劇獲得人生兩度的巔峰期！

無論是《王的男人》、《夜行書生》或是《月之戀人－步步驚心：麗》中的李準基，都被譽為「最完美消化韓服的男人」！

提到最具代表性童顏的演員，就不能不說到李準基，即將迎來40歲的他，卻依舊維持20幾歲的容貌，而出道20年的他，歲月幾乎沒有在他臉上留下痕跡，而他的演藝生涯又有什麼樣的故事呢～

從小就有演員夢的李準基，出道前就一邊打工一邊參加各種面試，後來才在2001年的時候以廣告的模特兒出道，一直到參與2004年《男生女生向前走》的配角才開始有知名度。

隔年就遇到改變他人生的作品《王的男人》，劇中「孔吉」美若如女子的外貌，讓人留下深刻印象，當年還獲得票房的第一名，也讓他獲得超高的人氣，後來更是藉由電視劇《一枝梅》中精湛的演技榮獲第一個最優秀男子演技賞！

而《夜行書生》飾演朝鮮時代的吸血鬼，也是他隔了10年後，再度換上韓服的造型，而隔年的《月之戀人－步步驚心：麗》更是讓他迎來第二個全盛期，為戲減重17公斤的李準基，努力展現自己的演技，角色背後複雜的情緒都表現得非常到位，而獲得了觀眾熱烈的迴響！

去年才剛播畢的電視劇《惡之花》，也讓李準基在一次演技大變身，每一集都會引起許多的話題，不只是外貌保養得非常好，演技也是讓人一再的驚艷～

(圖片＆封圖來源：IG@actor_jg)

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