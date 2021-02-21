不老童颜！迈入40代依旧维持帅气的李准基，靠著古装剧获得人生两度的巅峰期！

无论是《王的男人》、《夜行书生》或是《月之恋人－步步惊心：丽》中的李准基，都被誉为「最完美消化韩服的男人」！

提到最具代表性童颜的演员，就不能不说到李准基，即将迎来40岁的他，却依旧维持20几岁的容貌，而出道20年的他，岁月几乎没有在他脸上留下痕迹，而他的演艺生涯又有什么样的故事呢～

从小就有演员梦的李准基，出道前就一边打工一边参加各种面试，后来才在2001年的时候以广告的模特儿出道，一直到参与2004年《男生女生向前走》的配角才开始有知名度。

隔年就遇到改变他人生的作品《王的男人》，剧中「孔吉」美若如女子的外貌，让人留下深刻印象，当年还获得票房的第一名，也让他获得超高的人气，后来更是藉由电视剧《一枝梅》中精湛的演技荣获第一个最优秀男子演技赏！

而《夜行书生》饰演朝鲜时代的吸血鬼，也是他隔了10年后，再度换上韩服的造型，而隔年的《月之恋人－步步惊心：丽》更是让他迎来第二个全盛期，为戏减重17公斤的李准基，努力展现自己的演技，角色背后复杂的情绪都表现得非常到位，而获得了观众热烈的回响！

去年才刚播毕的电视剧《恶之花》，也让李准基在一次演技大变身，每一集都会引起许多的话题，不只是外貌保养得非常好，演技也是让人一再的惊艳～

(图片＆封图来源：IG@actor_jg)

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