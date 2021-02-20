姜丹尼爾和公司衝上熱搜的「可愛」理由！闊綽的總裁大人XD

限定男團Wanna One出身的愛豆姜丹尼爾和他的工作室一不小心衝上了熱搜，而衝上熱搜的原因十分的「可愛」。

姜丹尼爾於2019年成立自己的經紀公司KONNECT，而這間公司是獨立為他服務的公司。 新公司招募員工當時短短10天就吸引到七千多人前來應聘，相當於300個人競爭1個崗位，驗證了姜丹尼爾的強大號召力。



▲NATE網站截圖

而這次姜丹尼爾和KONNECT衝上熱搜，甚至姜丹尼爾排上熱搜頭榜的原因全都是因為公司內部的「小店」，看上去特別像超市的「小店」其實是員工們的休息室，不僅有可樂自動販賣機、咖啡機，還有一整牆的零食和泡麵，並且還有一個裝滿了雪糕、冰淇淋 的雪櫃，裡面竟然還有哈根達斯。 這些全都是免費提供給員工們的，完全不收錢，只要是KONNECT的員工就可以自由享用。



▲YouTube@KB



不僅如此，姜丹尼爾為了鼓舞員工們的士氣，精心準備了各種獎品，因為有16名員工，因此準備了第1名到第16名的獎品，從昂貴的電子衣物保管箱到爆米花，保證每個人都有禮物。



▲YouTube@KB



不僅有帥氣的老闆，還有超棒的員工福利，誰不想去呢？

「圖：YouTube@KBS、IG@kangdaniel.mmo」

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