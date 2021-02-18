瑜鹵允浩的校園美談：「一句話讓遭到校園暴力的同學感受溫暖力量」

近期有許多年輕演員們，隨著戲劇人氣高漲，也開始捲入校園暴力相關的話題討論。但對於元祖偶像團體東方神起的瑜鹵允浩，傳出的卻是他在面對校園暴力的狀況之下，協助受害同學的美談。

韓國某網路論壇上出現了主題為「告知瑜鹵允浩的善行（校園暴力相關）」這樣的文章，原PO表示最近很多藝人、運動員相關的校園暴力事件被廣大網友討論，也想起了自己中學時期遭受校園暴力的回憶，覺得當時樂觀也不反擊的自己真的太傻了。



原PO寫到自己的手臂曾被同班同學用刀劃傷，原本想當作是開玩笑，後來才意識到這是校園暴力事件，接受諮詢後他開始覺得自己真是太傻了，哭了很久並想到是否要退學，但一切讓他更痛苦的是周圍朋友們的反應，大家也把他當成傻子，這令他更難過。



原PO提到當時有位朋友，雖然不同班也不算很熟，但每當學校有活動時他總會表演跳舞，是校園中的人氣偶像，某天看見了他受傷的手臂還對原PO說「是那傢伙幹的嗎？我會幫你教訓他」，當時原PO只回答沒關係，不過這樣的一句話在受害者的心中卻產生了無比的支持力量，讓原PO有勇氣順利完成學業並且目前幸福的生活著。



文章最後原PO也提到，最近校園暴力事件頻傳，讓他想到這段過往，想強調校園暴力事件中最重要的是受害者周圍朋友與家人的關心和支持，也想藉此機會對瑜鹵允浩說出當時沒能說的話，「每次在電視上看到你都會為你加油，希望大家能知道我有這麼一個充滿熱情又充滿義氣的朋友。」文末還附上畢業紀念冊的照片，證明自己與瑜鹵允浩是同一間學校的學生。



許多人看到了這則文章後都表示，瑜鹵允浩真的是太帥氣啦！難怪人氣不墜成為長壽的偶像！

照片: TVDaily

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞