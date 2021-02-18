瑜卤允浩的校园美谈：「一句话让遭到校园暴力的同学感受温暖力量」

近期有许多年轻演员们，随著戏剧人气高涨，也开始卷入校园暴力相关的话题讨论。但对於元祖偶像团体东方神起的瑜卤允浩，传出的却是他在面对校园暴力的状况之下，协助受害同学的美谈。

韩国某网路论坛上出现了主题为「告知瑜卤允浩的善行（校园暴力相关）」这样的文章，原PO表示最近很多艺人、运动员相关的校园暴力事件被广大网友讨论，也想起了自己中学时期遭受校园暴力的回忆，觉得当时乐观也不反击的自己真的太傻了。



原PO写到自己的手臂曾被同班同学用刀划伤，原本想当作是开玩笑，后来才意识到这是校园暴力事件，接受谘询后他开始觉得自己真是太傻了，哭了很久并想到是否要退学，但一切让他更痛苦的是周围朋友们的反应，大家也把他当成傻子，这令他更难过。



原PO提到当时有位朋友，虽然不同班也不算很熟，但每当学校有活动时他总会表演跳舞，是校园中的人气偶像，某天看见了他受伤的手臂还对原PO说「是那家伙干的吗？我会帮你教训他」，当时原PO只回答没关系，不过这样的一句话在受害者的心中却产生了无比的支持力量，让原PO有勇气顺利完成学业并且目前幸福的生活著。



文章最后原PO也提到，最近校园暴力事件频传，让他想到这段过往，想强调校园暴力事件中最重要的是受害者周围朋友与家人的关心和支持，也想藉此机会对瑜卤允浩说出当时没能说的话，「每次在电视上看到你都会为你加油，希望大家能知道我有这么一个充满热情又充满义气的朋友。」文末还附上毕业纪念册的照片，证明自己与瑜卤允浩是同一间学校的学生。



许多人看到了这则文章后都表示，瑜卤允浩真的是太帅气啦！难怪人气不坠成为长寿的偶像！

照片: TVDaily

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