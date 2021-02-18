《怪物》明晚首播在即：劇中五大重點人物介紹

即將在2月19日晚間首播的JTBC《怪物》，由演技派申河均與呂珍九共同演出，兩個男人之間究竟哪一個才是真正的怪物，又或者都是異於常人，他們將呈現心理追蹤懸疑的一部作品，在正式進入作品前先來了解一下各主要人物角色的說明。

＃申河均

刑警李東植，是萬陽派出所的一隊一組的組員。他被稱為是萬陽派出所的瘋子刑警，雖然狠毒也不算真的狠毒，雖然尖銳但也不算真的尖銳，雖然不是無止境的熱情但也擁有溫暖情感，社區刑警真的是他最真實的面貌嗎？



＃呂珍九

韓周元，萬陽派出所的一隊一組的組長，被大家稱為是警大的少爺，或是外事科的少爺，因為他的父親任職於警署並高為次長，加上呂珍九登場時總是把自己打理得乾淨整齊，外型就像是富家子弟。但看似擁有了一切的他也很容易遭到厭惡。但他並不會向這些嫌惡低頭或搞砸事情。



＃崔代勳

朴政宰，文州警署搜查支援隊的警察。曾是文州著名的花蛇（？），是有點懶惰的警察，他與李東植從小學直到高中都是同學，家裡世代經營著鹿農場，算是富裕家庭的獨生子。雖然去美國留學學習美術，但所畫的圖也只是鹿而已……



＃金信祿

吳智華，文州警署重案組一隊隊長。因為想要合法的打壞人抓壞人所以認為警察是一份很棒的工作，一直是跆拳道國家代表通過甄選成為警察。咬牙堅持著並且對於無視女性的男人更憎恨，沒那麼容易被打敗。



＃崔成恩

劉彩伊，萬陽肉店老闆。能夠精準地用刀，擅長宰殺牛隻與豬隻，認為只要父親過世之後就能擺脫這讓她受夠了的肉店，但母親卻突然消失無蹤，只留下彩伊與這家店舖，於是她就在這裡等待著母親回來。



照片:JTBC Drama

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