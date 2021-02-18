《Running Man》近期最精彩的撕名牌對決！宋智孝完勝，李光洙贏過金鍾國～

這一集有韓劇《The Penthouse》的3位男演員當嘉賓，還有精彩的撕名牌對決可看，真的是太精彩啦～～～！大家印象最深刻的是誰對上誰呢？

熱門韓劇《The Penthouse》的三位人氣男演員於上週日在《Running Man》上登場，三度來RM的河道權帶著「河博士」尹鐘焄跟「羅根李」朴殷碩，引發了不少笑料，競賽的過程也都相當精彩，而在撕名牌對決中，也展開了近期最熱烈的比拚，讓觀眾們印象深刻。



分成三隊，每隊派出一位，一共三人進行問答，但也可以選擇直接對決，兩人以上舉牌就展開，撕下名牌的人就可以獲得分數。



【第一戰】宋智孝、池錫辰、全昭旻，兩個女生先合力剷除池錫辰，但面對RM大前輩宋智孝，全昭旻是毫無招架之力，只能被撕認輸啦～！



【第二戰】李光洙與來賓尹鐘焄、朴殷碩，雖是RM老手，卻被嘉賓們脫掉背心，輸得好不甘啊～！XDDD（嘉賓真的超拚的！！！）



【第三戰】金鐘國、河道權、李光洙，河道權雖然鬥志滿滿，但卻失利被撕，而在剩下兩人的一對一中，李光洙格外賣力（大概是上一場輸得太冤枉了），金鐘國也不小心跌倒趨於弱勢，李光洙成功撕掉金鐘國！！！



不只是這三場，還有好幾場對決都非常精彩！大家千萬不能錯過這一集《Running Man》哦（2月14日播出）。

（圖源：런닝맨 - 스브스 공식 채널@youtube.com）

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