《怪物》明晚首播在即：剧中五大重点人物介绍

即将在2月19日晚间首播的JTBC《怪物》，由演技派申河均与吕珍九共同演出，两个男人之间究竟哪一个才是真正的怪物，又或者都是异於常人，他们将呈现心理追踪悬疑的一部作品，在正式进入作品前先来了解一下各主要人物角色的说明。

＃申河均

刑警李东植，是万阳派出所的一队一组的组员。他被称为是万阳派出所的疯子刑警，虽然狠毒也不算真的狠毒，虽然尖锐但也不算真的尖锐，虽然不是无止境的热情但也拥有温暖情感，社区刑警真的是他最真实的面貌吗？



＃吕珍九

韩周元，万阳派出所的一队一组的组长，被大家称为是警大的少爷，或是外事科的少爷，因为他的父亲任职於警署并高为次长，加上吕珍九登场时总是把自己打理得干净整齐，外型就像是富家子弟。但看似拥有了一切的他也很容易遭到厌恶。但他并不会向这些嫌恶低头或搞砸事情。



＃崔代勋

朴政宰，文州警署搜查支援队的警察。曾是文州著名的花蛇（？），是有点懒惰的警察，他与李东植从小学直到高中都是同学，家里世代经营著鹿农场，算是富裕家庭的独生子。虽然去美国留学学习美术，但所画的图也只是鹿而已……



＃金信禄

吴智华，文州警署重案组一队队长。因为想要合法的打坏人抓坏人所以认为警察是一份很棒的工作，一直是跆拳道国家代表通过甄选成为警察。咬牙坚持著并且对於无视女性的男人更憎恨，没那么容易被打败。



＃崔成恩

刘彩伊，万阳肉店老板。能够精准地用刀，擅长宰杀牛只与猪只，认为只要父亲过世之后就能摆脱这让她受够了的肉店，但母亲却突然消失无踪，只留下彩伊与这家店铺，於是她就在这里等待著母亲回来。



照片:JTBC Drama

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