姜丹尼尔和公司冲上热搜的「可爱」理由！阔绰的总裁大人XD

限定男团Wanna One出身的爱豆姜丹尼尔和他的工作室一不小心冲上了热搜，而冲上热搜的原因十分的「可爱」。

姜丹尼尔於2019年成立自己的经纪公司KONNECT，而这间公司是独立为他服务的公司。 新公司招募员工当时短短10天就吸引到七千多人前来应聘，相当於300个人竞争1个岗位，验证了姜丹尼尔的强大号召力。



▲NATE网站截图

而这次姜丹尼尔和KONNECT冲上热搜，甚至姜丹尼尔排上热搜头榜的原因全都是因为公司内部的「小店」，看上去特别像超市的「小店」其实是员工们的休息室，不仅有可乐自动贩卖机、咖啡机，还有一整墙的零食和泡面，并且还有一个装满了雪糕、冰淇淋 的雪柜，里面竟然还有哈根达斯。 这些全都是免费提供给员工们的，完全不收钱，只要是KONNECT的员工就可以自由享用。



▲YouTube@KB



不仅如此，姜丹尼尔为了鼓舞员工们的士气，精心准备了各种奖品，因为有16名员工，因此准备了第1名到第16名的奖品，从昂贵的电子衣物保管箱到爆米花，保证每个人都有礼物。



▲YouTube@KB



不仅有帅气的老板，还有超棒的员工福利，谁不想去呢？

「图：YouTube@KBS、IG@kangdaniel.mmo」

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