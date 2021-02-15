超甜養眼 BL 韓劇《To My Star》推薦文，宛如看完一場製作精良的小電影～

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顏值高又養眼，又能吃糖，還會自然露出姨母笑的短篇BL韓劇，全部9集，每集大概11分鐘，就像看完一場舒服的小電影一般，腐女們趕緊追起來～！！！

什麼？昨天是情人節！雖然遲了一天，還是來推薦一部韓國最近推出的 BL 劇《To My Star》（另譯：致我的星星 / 願與你不負光年），劇中兩位帥氣的小鮮肉孫宇賢和金江珉都是首次擔綱網路劇的男主角，是一部韓流巨星愛上暖男小廚師的愛情故事。



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劇情講述想逃離原本生活軌道的韓流巨星－姜瑞俊（孫宇賢 飾）和想要安分生活的暖男廚師－韓智宇（金江珉 飾）相遇後，激發出愛的火花的故事。



姜瑞俊天生就是做明星的料，外型帥氣出眾（說實話覺得有《想見你》許光漢的神韻，笑起來也非常陽光迷人），卻陷入了前所未有的低潮，更意外闖入韓智宇的世界，兩人展開了微妙的同居，進而對彼此產生了情愫。



▼其實在第一版預告中，兩位男主超甜的互動就很吸引人了：「我曾想找尋我的宇宙。」、「在我漆黑的心裡，亮起了一顆細小的星星。」



▼第一集就秒同居，然後各種親密接觸和心靈交流，一起做菜，瑞俊對智宇非常有好感，瘋狂撩對方的模樣，真的是每一刻都讓人感到非常心動，追完只會感到身心舒暢啊！！！



劇情小編也覺得很不錯，推薦大家可以追追看喔！



（圖源：energediccompany＠IG／나의 별에게＠播出截圖）

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