超甜养眼 BL 韩剧《To My Star》推荐文，宛如看完一场制作精良的小电影～ SEVENTEEN 自制杂志《GOING》今日开卖 不到半天就火速售罄！ 宣美释出新单曲〈尾巴〉曲目表！收录两首自创曲 iKON 公开最新海报！久违的「COMING SOON」预告引发期待 草娥时隔三年重返综艺 今出席《On and Off》记者会！ 你是「惠永派」还是「宣梧派」？金所泫、郑家蓝、宋江主演《喜欢的话请响铃2》确定在3月12日播出！ 恭喜 BLACKPINK！第十支破五亿 MV 诞生——〈Ice Cream〉 D.O.确定出演韩版《不能说的秘密》 饰演周杰伦角色「叶湘伦」 [有雷]《爱在大都会》池昌旭金智媛圆满收场！「虽然我不完美，但你愿意跟我一起寻找自我吗？」 高甜预警！炫彬和女友合体拍广告，孙艺真那句「I Do」超会的

颜值高又养眼，又能吃糖，还会自然露出姨母笑的短篇BL韩剧，全部9集，每集大概11分钟，就像看完一场舒服的小电影一般，腐女们赶紧追起来～！！！

什么？昨天是情人节！虽然迟了一天，还是来推荐一部韩国最近推出的 BL 剧《To My Star》（另译：致我的星星 / 愿与你不负光年），剧中两位帅气的小鲜肉孙宇贤和金江珉都是首次担纲网路剧的男主角，是一部韩流巨星爱上暖男小厨师的爱情故事。



＊香港观众可上黄Viu煲剧平台免费收看



剧情讲述想逃离原本生活轨道的韩流巨星－姜瑞俊（孙宇贤 饰）和想要安分生活的暖男厨师－韩智宇（金江珉 饰）相遇后，激发出爱的火花的故事。



姜瑞俊天生就是做明星的料，外型帅气出众（说实话觉得有《想见你》许光汉的神韵，笑起来也非常阳光迷人），却陷入了前所未有的低潮，更意外闯入韩智宇的世界，两人展开了微妙的同居，进而对彼此产生了情愫。



▼其实在第一版预告中，两位男主超甜的互动就很吸引人了：「我曾想找寻我的宇宙。」、「在我漆黑的心里，亮起了一颗细小的星星。」



▼第一集就秒同居，然后各种亲密接触和心灵交流，一起做菜，瑞俊对智宇非常有好感，疯狂撩对方的模样，真的是每一刻都让人感到非常心动，追完只会感到身心舒畅啊！！！



剧情小编也觉得很不错，推荐大家可以追追看喔！



（图源：energediccompany＠IG／나의 별에게＠播出截图）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究