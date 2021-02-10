有一種朋友叫朴正民與朴智宣！最佳男配角朴正民致詞：「至今還沒能送走她」引人鼻酸

2月9日晚間所舉辦的第41界青龍電影獎圓滿落幕，演員朴正民以《魔鬼對決》中的精湛演技獲得最佳男主角獎，在領獎的光榮時刻，他也特別提起了幾個月前選擇自縊離世的好友朴智宣，友情令人感動鼻酸。

朴正民與已離世的朴智宣兩人有著相當深厚的友情。高麗大學教育學系出身的蒲智宣與朴正民是大學校友，朴正民進入高麗大學人文學系後中途自請退學，後來進入了韓國藝術綜合學校戲劇院學習，從電影系再轉到表演系，對於始終懷有演員夢的朴正民來說，朴智宣是當時他經歷非常多煩惱的大學時期一起度過的好友。



朴正民上台時先是說到自己完全沒想過能夠得獎，但雖然是沒想說但心中還是有所期待的。後來他說：「在這瞬間如果說要真心感謝一個人，我就想起了這位朋友，事實上我曾煩惱到底要不要說出這段話。」他口中所指的朋友就是去年底離世的諧星朴智宣。



「在我拍攝《魔鬼對決》的時候，這位朋友曾問我「一切還好嗎？」，時常對我噓寒問暖的這位朋友，在去年去了天國，但我至今還沒能送走她。」「如果我幸運得獎了，我想對於自己沒能問候她「一切還好嗎？」這件事向她道歉，想對她說，為了不愧對在天上看著的她，我會盡最大努力去演出。」



在演藝圈活動時兩人也時常有機會同台，朴正民身為忠武路的演員，而有宣傳活動時也時常由朴智宣擔任主持人，兩人在辛苦的演藝圈生活中有著相互依靠支持的關係。兩人在演出綜藝節目《我獨自生活》時也展現出像親兄妹般的好友情，朴智宣甚至送上朴正民喜愛的Pengsoo企鵝相關產品，讓他感到很開心。



而在去年朴智宣突然離世消息傳出，朴正民也是首位到達靈堂的好友，在昨晚最光榮的時刻，上台領獎時同樣想起了這位特別的好友，充滿溫度的致詞令人感到鼻酸，格外感動。



照片：TVDaily、SBS青龍獎頒獎典禮影片截圖

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