有一种朋友叫朴正民与朴智宣！最佳男配角朴正民致词：「至今还没能送走她」引人鼻酸

2月9日晚间所举办的第41界青龙电影奖圆满落幕，演员朴正民以《魔鬼对决》中的精湛演技获得最佳男主角奖，在领奖的光荣时刻，他也特别提起了几个月前选择自缢离世的好友朴智宣，友情令人感动鼻酸。

朴正民与已离世的朴智宣两人有著相当深厚的友情。高丽大学教育学系出身的蒲智宣与朴正民是大学校友，朴正民进入高丽大学人文学系后中途自请退学，后来进入了韩国艺术综合学校戏剧院学习，从电影系再转到表演系，对於始终怀有演员梦的朴正民来说，朴智宣是当时他经历非常多烦恼的大学时期一起度过的好友。



朴正民上台时先是说到自己完全没想过能够得奖，但虽然是没想说但心中还是有所期待的。后来他说：「在这瞬间如果说要真心感谢一个人，我就想起了这位朋友，事实上我曾烦恼到底要不要说出这段话。」他口中所指的朋友就是去年底离世的谐星朴智宣。



「在我拍摄《魔鬼对决》的时候，这位朋友曾问我「一切还好吗？」，时常对我嘘寒问暖的这位朋友，在去年去了天国，但我至今还没能送走她。」「如果我幸运得奖了，我想对於自己没能问候她「一切还好吗？」这件事向她道歉，想对她说，为了不愧对在天上看著的她，我会尽最大努力去演出。」



在演艺圈活动时两人也时常有机会同台，朴正民身为忠武路的演员，而有宣传活动时也时常由朴智宣担任主持人，两人在辛苦的演艺圈生活中有著相互依靠支持的关系。两人在演出综艺节目《我独自生活》时也展现出像亲兄妹般的好友情，朴智宣甚至送上朴正民喜爱的Pengsoo企鹅相关产品，让他感到很开心。



而在去年朴智宣突然离世消息传出，朴正民也是首位到达灵堂的好友，在昨晚最光荣的时刻，上台领奖时同样想起了这位特别的好友，充满温度的致词令人感到鼻酸，格外感动。



照片：TVDaily、SBS青龙奖颁奖典礼影片截图

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