最有魅力的打工仔！崔宇植演過的TOP 5電影作品，銀幕處女作就橫掃新人獎！

有沒有誰也是因為看了綜藝《尹STAY》，而陷入崔宇植的魅力裡的～

｜巨人

2014年首次擔綱演出男主角的電影《巨人》，就把帶著深深罪惡感，被傷痛和絕望壓得喘不過氣的17歲少年，演得出神入化，完美了詮釋劇中的人設，如此精湛的演出更是讓他拿下當年幾乎所有的「最佳男子新人獎」，成為電影界的新星。



(圖片來源：《巨人》官方海報)

｜屍速列車（港譯：屍殺列車）

2016年就接演了票房破千萬美元的《屍速列車》，在電影中演出一位棒球隊隊員，雖然戲分沒那麼多，但是與主角孔劉、馬東石一起殺出血路的過程，演技也是絲毫不遜色，給人留下深刻印象！



(圖片來源：《屍速列車》官方海報)

｜魔女首部曲：誕生（港譯：魔女首部曲：毀壞）

《魔女》中是崔宇植少數的反派角色，集合聰明、無情於一身，散發出的壞人狠勁，反而讓他展現出不一樣的魅力，加上許多打鬥的場景，保證讓你看見不同的崔宇植～



(圖片來源：《魔女首部曲：誕生》官方海報)

｜寄生上流（港譯：上流寄生族）

榮獲全世界影展許多獎項的《寄生上流》，完美演出了朝鮮地獄中，想要生存下去的青春生命，真實、精湛的演技，更是把觀眾帶入角色之中，也讓更多人知道崔宇植這位演員。

｜你的名字叫薔薇（港譯：Sing媽伴我心）

再度展現不同美麗的電影《你的名字叫薔薇》，復古造型的假髮搭配上喇叭褲，更表現出純情的魅力感，為了演出更符合角色的設定，還特地向父母請教了70年代韓國的氛圍，更帶入情感之中！



(圖片來源：《你的名字叫薔薇》官方海報)

(封圖來源：IG@dntlrdl)

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