《Run On奔向愛情》任時完申世景被拱真交往！任時完：「默契太好導致前半劇情反而難拿捏」

上週剛播畢的純愛小品電視劇《Run On奔向愛情》，劇中的「善美CP」任時完與申世景讓觀眾們認為非常登對，更希望兩人原地交往，對此任時完在日前訪談中也曾提到本次與申世景配合的感想。

任時完雖由男子團體出道，但在戲劇上的表現相當出色，曾演出《擁抱太陽的月亮》，並在《未生》中演出了人生角色張格萊。在電影方面他也曾演出千萬電影《正義辯護人》令人印象深刻，《不汗黨》更嘗試小混混角色，讓觀眾們看到另一面的任時完。在結束電視劇《王在相愛》後他隨即入伍，在2019年退伍後即與李棟旭合作《他人即地獄》嘗試恐怖題材，睽違兩年再度回歸電視劇《Run On奔向愛情》受到許多觀眾們的喜愛。

《Run On奔向愛情》中任時完所演出的奇善謙一角，雖然總是跑在第二名的短跑選手，但卻因為家庭因素為大家所熟知，背負名人家庭包袱的他，在遇上了吳美珠（申世景飾）後，逐漸改變自己的想法並學會聽從自己的心，也是這部電視劇希望傳達的正面訊息。



日前他也透過媒體Sports Chosun的訪談中提到自己與申世景的合作，兩人的登對CP感也是讓大家持續收看的原因之一。他說：「在演技上想嘗試時，申世景都能配合得很棒，所以從一開始我就很信任她。」「甚至因為我們的配合很有默契，劇情前半兩人還沒有墜入愛河的時期，反而覺得有點難保持不太熟的距離。」原來默契太好還有這樣的困擾啊〜

任時完也提到秀英看來相當理智，想不到意外的搞笑，是位令人感到愉快的演員，姜泰伍也是一樣，在現場的相處氣氛非常融洽。他也提到了劇中飾演奇善謙母親的車和娟前輩，與其說是媽媽其實比較像是大姊姊，兩人的溝通也相當順暢。



任時完也即將加入tvN的野外綜藝節目《帶輪子的家2》，讓大家開始期待是否有機會讓「謙美CP」再度合體呢？

照片：JTBC、Plumactors IG

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