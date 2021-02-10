《The Penthouse》尹钟焄谈到同居好友：「如果是女生就可以结婚了」从不吵架让网友超羡慕

「河博士」尹钟焄反应太可爱了！尤其是他爽朗的笑声XD

因《The Penthouse》知名度更上一层的「河博士」尹钟焄，来到了综艺节目《我家的熊孩子》（EP.228）担任特别MC，不免要谈一下目前的生活状况。

尹钟焄说自己目前和一位男生朋友同住，从退伍之后已和他同居七年之久。主持人申东烨好奇问他：「怕有什么误会问一下，你是对女生有兴趣的吧？」尹钟焄说「对」然后便开始大笑。



申东烨问尹钟焄与好友相处情形，尹钟焄说两人从不吵架，做家事不会有补偿心理斤斤计较，尹钟焄还说：「我甚至思考到什么程度呢，这朋友如果是女生，都可以跟他结婚了。」



申东烨听了后意味深长的「哦……」，让尹钟焄小慌了一下再度重启自己的招牌爽朗笑声：「等等，越讲越奇怪耶，前辈――」。



申东烨最后说：「我对任何事都予以尊重。」徐章焄也说：「可以理解。」



《我家的熊孩子》此片段受到网友热烈讨论，‎Theqoo论坛有网友留言：「这就是爱情啊」、「没有补偿心理真的很了不起」、「与其结婚成家，还不如与这样的朋友一起生活下去会更幸福」、「好羡慕有这样的灵魂伴侣」。

小编在此要另外说明一下，先前报导此集预告‎〈尹钟焄上《我家的熊孩子》形容被金素妍打「肛门都快开了的感觉」〉，其实是被预告剪辑误导，正片尹钟焄是说被金素妍打「没什么感觉」，因为太入戏了，多的是愤怒感而非痛觉，「肛门都快开了的感觉」这句话是形容他在武打学校上课有多么吃力。



喜欢尹钟焄的话，也别忘了锁定下周日（14日）播出的《Running Man》，还有即将到来的《The Penthouse 2》！

（图：《我家的熊孩子》@friDay影音）

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