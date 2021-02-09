《Stove League》南宮珉奪大賞後首度出演綜藝！《我家的熊孩子》擔任特別MC

想聽南宮珉講更多得獎心得～！或是與女友的愛情故事～♡

《我家的熊孩子》最新預告，EP.229將邀請到2020 SBS演技大賞得主南宮珉！



南宮珉去年主演的電視劇《Stove League》（台譯：金牌救援；港譯：奇蹟拍檔）以棒球為題材，一開始比較難取得觀眾共鳴，但漸漸傳出口碑而收視六倍翻漲，南宮珉年末更奪下SBS演技大賞之大賞。

回顧南宮珉近幾年演戲生涯，他三次入圍百想藝術大賞男子最優秀賞，也分別拿過KBS與SBS男子最優秀賞，與「大賞」相當接近卻從未拿過。南宮珉去年不負眾望以《Stove League》拿下SBS大賞，他上台時拿獎時的神情與談吐，可以感受他是多麼渴求這個獎項。



南宮珉後來繼續投入tvN電視劇《日與夜》的拍攝，此次受邀《我家的熊孩子》是他奪獎後首次出演綜藝節目，節目預告中他便表示自己得獎當下「心臟撲通撲通跳，都不知道該怎麼行動了。」



正式節目或許還能聽見南宮珉分享《Stove League》成功背後的小故事，又或者與交往五年之久的女友陳雅凜之間的愛情故事？南宮珉出演的《我家的熊孩子》EP.229，將在14日晚間9點05分於SBS播出。

（圖：《我家的熊孩子》@friDay影音 截圖）

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