《The Penthouse 2》「河博士」尹鐘焄要黑化了！病嬌帥哥一個眼神狠到爆

《The Penthouse 2》即將開播，日前劇組開始公開主角們的劇照了。

第一季中，尹鐘焄扮演的河尹哲是個憑藉老婆千瑞珍（金素妍 飾）的家庭而一躍飛上枝頭的「鳳凰男」，他為了自己的前程拋棄了相戀多年的女友吳允熙（柳真 飾）。但和千瑞珍結婚後卻一直被女方家看不起，過得非常窩囊，即使發現老婆出軌，也只是忍氣吞聲。 這樣的河尹哲看得觀眾們直呼「不是男人」，而唯一讓大家認可，甚至無法做到100%恨他的原因就是他對女兒的愛和真心，這樣的河尹哲似乎更加立體，也有了人性。這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！

據說第二季裡的河尹哲要完全黑化了。 劇組公開了尹鐘焄的劇照，照片裡的他一改第一季中的「病嬌帥氣」，一個眼神足以看出他的隱忍和怒火。 是什麼讓河尹哲完全黑化了呢？ 聯想起1月曝光的《The Penthouse 2》的預告片中，河尹哲的那句「看來你很在意我回來了啊」更是激起了所有觀眾的好奇心。



▲SBS《The Penthouse 2》

劇組也透露過第2季裡的河尹哲反轉和衝擊不斷，越來越期待2月19日開播的《The Penthouse 2》了。



「圖：IG@yoonjongactor_official、SBS《The Penthouse 2》、YouTube@SBS NOW」

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