《Stove League》南宫珉夺大赏后首度出演综艺！《我家的熊孩子》担任特别MC

想听南宫珉讲更多得奖心得～！或是与女友的爱情故事～♡

《我家的熊孩子》最新预告，EP.229将邀请到2020 SBS演技大赏得主南宫珉！



南宫珉去年主演的电视剧《Stove League》（台译：金牌救援；港译：奇迹拍档）以棒球为题材，一开始比较难取得观众共鸣，但渐渐传出口碑而收视六倍翻涨，南宫珉年末更夺下SBS演技大赏之大赏。

回顾南宫珉近几年演戏生涯，他三次入围百想艺术大赏男子最优秀赏，也分别拿过KBS与SBS男子最优秀赏，与「大赏」相当接近却从未拿过。南宫珉去年不负众望以《Stove League》拿下SBS大赏，他上台时拿奖时的神情与谈吐，可以感受他是多么渴求这个奖项。



南宫珉后来继续投入tvN电视剧《日与夜》的拍摄，此次受邀《我家的熊孩子》是他夺奖后首次出演综艺节目，节目预告中他便表示自己得奖当下「心脏扑通扑通跳，都不知道该怎么行动了。」



正式节目或许还能听见南宫珉分享《Stove League》成功背后的小故事，又或者与交往五年之久的女友陈雅凛之间的爱情故事？南宫珉出演的《我家的熊孩子》EP.229，将在14日晚间9点05分於SBS播出。

（图：《我家的熊孩子》@friDay影音 截图）

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