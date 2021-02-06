《驅魔麵館》特輯新預告：池清臣被秋女士的喜麵收服，崔會長則評不好吃XD

會長你這樣不行喔XDDD

《驅魔麵館》（驚奇的傳聞）特輯《驚奇的回歸》明(7)日將播出，繼‎15秒首支預告後，官方又釋出了較長的1分鐘版本預告，預告了更多有趣的內容。

1分鐘版預告能更加理解《驚奇的回歸》的綜藝模式，應是邀請演員趙炳圭、劉俊相、金世正、廉惠蘭、安奭奐、李弘內、玉子妍、崔光一與鄭元昌，一同在某別墅展開一整天甚至更久的活動。從室內的問答到戶外的遊戲、歡樂到驚悚的題材都有，演員們還要自己準備午餐。

午餐就由劇中「姐姐家麵館」的廚房長「秋女士」廉惠蘭負責料理喜麵，演員們吃得津津有味，飾演惡鬼「池清臣」的李弘內更大呼好吃。吃麵的同時，扮演融人維根的主持人在旁幫大家烤牛肉，「崔將岉會長」安奭奐吃了一塊肉讚不絕口，不惜說：「剛才的麵真的不好吃。」相當搞笑XD



最後的遊戲看起來相當懸疑刺激，每個人都可以進入一個藍紅相接的神祕小房子，裡頭有裝置可以按上自己的手印，螢幕上會出現圖案與文字，也許是解謎提示？眾人因為遊戲開始互相猜疑……



《驅魔麵館》特輯《驚奇的回歸》將於明日晚間10點40分由OCN與tvN聯合播出。



▼1分鐘版本預告



（圖源：OCN《驚奇的回歸》截圖、《驚奇的回歸》官方海報）

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