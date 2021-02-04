驚奇的回歸！《驅魔麵館》特輯預告出爐：眾人竟拱池清臣與申明輝親親XD

太期待《驅魔麵館》特輯了！！好多網友特別想看池清臣耶哈哈哈，你們呢？

《驅魔麵館》（驚奇的傳聞）特輯昨(3)日預告出爐，不同於一般電視劇終映後的特輯，《驅魔麵館》將以綜藝節目型式「驚奇的回歸」。



特輯除了飾演Counter的趙炳圭、劉俊相、金世正、廉慧蘭與安奭奐之外，飾演惡鬼的李弘內、玉子妍、崔光一與鄭元昌都將出演。預告前半段可見眾人氣氛相當高昂、愉快玩著遊戲，甚至還拱兩位惡鬼池清臣與申明輝親親XD 令人又衝擊又覺得搞笑。



後半段主題「驚奇的回歸」突然改成「驚奇的鬼魂」，伴隨著金世正與玉子妍的尖叫，預告了衝擊的現實漸漸露出、有個「秘密」集將被揭曉，相當吊人胃口。



此預告僅公開一天，YouTube就達30萬觀看次數，留言高達1100則！海內外網友都相當期待，留言：「原來是真的綜藝節目」、「本來以為只是訪談或幕後花絮，真是太有趣了」……等等。特別的是，一些人似乎因此迷上了飾演惡鬼池清臣的李弘內，留言：「笑的時候像隻迷失的小狗，太可愛了」、「我現在擺脫不了愛上李弘內的症狀」XD



《驅魔麵館》特輯《驚奇的回歸》將在2月7日週日晚間10點40分由OCN與tvN聯合播出。



（圖源：OCN YouTube@OCN 截圖／《驅魔麵館》特輯海報）

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