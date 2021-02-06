《驱魔面馆》特辑新预告：池清臣被秋女士的喜面收服，崔会长则评不好吃XD

会长你这样不行喔XDDD

《驱魔面馆》（惊奇的传闻）特辑《惊奇的回归》明(7)日将播出，继‎15秒首支预告后，官方又释出了较长的1分钟版本预告，预告了更多有趣的内容。

1分钟版预告能更加理解《惊奇的回归》的综艺模式，应是邀请演员赵炳圭、刘俊相、金世正、廉惠兰、安奭奂、李弘内、玉子妍、崔光一与郑元昌，一同在某别墅展开一整天甚至更久的活动。从室内的问答到户外的游戏、欢乐到惊悚的题材都有，演员们还要自己准备午餐。

午餐就由剧中「姐姐家面馆」的厨房长「秋女士」廉惠兰负责料理喜面，演员们吃得津津有味，饰演恶鬼「池清臣」的李弘内更大呼好吃。吃面的同时，扮演融人维根的主持人在旁帮大家烤牛肉，「崔将岉会长」安奭奂吃了一块肉赞不绝口，不惜说：「刚才的面真的不好吃。」相当搞笑XD



最后的游戏看起来相当悬疑刺激，每个人都可以进入一个蓝红相接的神秘小房子，里头有装置可以按上自己的手印，萤幕上会出现图案与文字，也许是解谜提示？众人因为游戏开始互相猜疑……



《驱魔面馆》特辑《惊奇的回归》将於明日晚间10点40分由OCN与tvN联合播出。



▼1分钟版本预告



（图源：OCN《惊奇的回归》截图、《惊奇的回归》官方海报）

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