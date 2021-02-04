從偶像變成金思垠的老公！晟敏：「其實我很驕傲，我的妻子變得有名，還得到大家的喜愛」

晟敏、金思垠夫婦出演《妻子的味道》，節目在2日播出。
主持人朴明洙問：「比起SJ晟敏現在變成了金思垠的老公，是什麼樣的想法呢？」晟敏：「其實我很驕傲，我的妻子通過《Miss Trot》變得有名，還得到大家的喜愛，我居然成為了這位的老公，真的很開心。」
節目中，公開兩人的日常，他們還一起看了 《Miss Trot》表演影片，攝影棚的大家看到KISS也都非常驚訝。晟敏：「其實我們演了很多音樂劇，音樂劇吻戲很多的。」金思垠也接著說：「所以覺得那是會嚇一跳的事嗎？我們反而驚訝為什麼大家如此驚訝。」
因為他們工作、生活都在一起，24小時幾乎都在一起，晟敏也說：「因為我們一直黏在一起，如果我去工作，她就會有點分離不安症。」金思垠又說：「不過我覺得愧疚的事...我們節目會拍攝到凌晨，他會等待到凌晨4點，等著我。」兩人已結婚7年，還如此恩愛，也讓現場所有人都發出驚訝聲。
之後聊到了求婚、結婚，金思垠：「他幾乎一週去一次國外，幾乎是我一個人準備的，而且還得秘密準備。」朴明洙也問他們有沒有生小孩的計畫，晟敏：「今年開始父母也在說了，還在考慮的階段。」
（圖：TVCHOSUN - TV조선 《妻子的味道》截圖）
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