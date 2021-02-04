从偶像变成金思垠的老公！晟敏：「其实我很骄傲，我的妻子变得有名，还得到大家的喜爱」

晟敏、金思垠夫妇出演《妻子的味道》，节目在2日播出。
主持人朴明洙问：「比起SJ晟敏现在变成了金思垠的老公，是什么样的想法呢？」晟敏：「其实我很骄傲，我的妻子通过《Miss Trot》变得有名，还得到大家的喜爱，我居然成为了这位的老公，真的很开心。」
节目中，公开两人的日常，他们还一起看了 《Miss Trot》表演影片，摄影棚的大家看到KISS也都非常惊讶。晟敏：「其实我们演了很多音乐剧，音乐剧吻戏很多的。」金思垠也接著说：「所以觉得那是会吓一跳的事吗？我们反而惊讶为什么大家如此惊讶。」
因为他们工作、生活都在一起，24小时几乎都在一起，晟敏也说：「因为我们一直黏在一起，如果我去工作，她就会有点分离不安症。」金思垠又说：「不过我觉得愧疚的事...我们节目会拍摄到凌晨，他会等待到凌晨4点，等著我。」两人已结婚7年，还如此恩爱，也让现场所有人都发出惊讶声。
之后聊到了求婚、结婚，金思垠：「他几乎一周去一次国外，几乎是我一个人准备的，而且还得秘密准备。」朴明洙也问他们有没有生小孩的计画，晟敏：「今年开始父母也在说了，还在考虑的阶段。」
（图：TVCHOSUN - TV조선 《妻子的味道》截图）
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