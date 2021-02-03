Elkie去年12月提出解約！CUBE娛樂今日正式公告：「與Elkie終止專屬合約，並退出CLC組合」

CUBE娛樂旗下女團CLC由承姬、有鎭、丞延、睿恩與泰國籍的Sorn組成，在2015年3月正式出道，隔年加入恩彬和香港成員Elkie。
成員們都非常有實力，但卻少了大紅的機會，這也讓不多粉絲們都相當心疼。
（圖：CUBE娛樂）
去年12月，傳出了Elkie（莊錠欣）對CUBE娛樂提出解約的消息，律師函內容提到Elkie在2016年與CUBE簽約加入CLC，積極履行協議的義務、聽取公司安排，但CUBE則多次違反合約內容。
（圖：IG@chongtingyanelkie）
Elkie之後也上傳中文、英文、韓文手寫信，當中她寫道：「很多時候真的不是我想做就能做出什麼，一路走過來遇到不少阻礙，很多時候真的很無能為力，也非常鬱悶。到目前爲止，我覺得我沒能做到一個秤職的藝人，因此我覺得不能再這樣下去，我想為我愛的人做更多，我想讓大家一起去見證我的成長。」
（圖：IG@chongtingyanelkie）
今日（3日），CUBE娛樂也發布公告：「本社與所屬藝人Elkie解除專屬合約，因專屬合約終止，今後將退出CLC組合，經過相互圓滿的協商，做出了這樣的決定。像一直喜愛Elkie的粉絲們表達真心的感謝，希望大家支持並鼓勵Elkie的新出發。」
（圖：twitter＠CUBECLC）
（封面圖：twitter＠CUBECLC、IG@chongtingyanelkie）
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