Elkie去年12月提出解约！CUBE娱乐今日正式公告：「与Elkie终止专属合约，并退出CLC组合」

Elkie去年12月提出解约！CUBE娱乐今日正式公告：「与Elkie终止专属合约，并退出CLC组合」

KPOP   2021年2月3日   星期三15:35   Yuan   4

CUBE娱乐旗下女团CLC由承姬、有鎭、丞延、睿恩与泰国籍的Sorn组成，在2015年3月正式出道，隔年加入恩彬和香港成员Elkie。

成员们都非常有实力，但却少了大红的机会，这也让不多粉丝们都相当心疼。

（图：CUBE娱乐）

去年12月，传出了Elkie（庄锭欣）对CUBE娱乐提出解约的消息，律师函内容提到Elkie在2016年与CUBE签约加入CLC，积极履行协议的义务、听取公司安排，但CUBE则多次违反合约内容。

（图：IG@chongtingyanelkie）

Elkie之后也上传中文、英文、韩文手写信，当中她写道：「很多时候真的不是我想做就能做出什么，一路走过来遇到不少阻碍，很多时候真的很无能为力，也非常郁闷。到目前爲止，我觉得我没能做到一个秤职的艺人，因此我觉得不能再这样下去，我想为我爱的人做更多，我想让大家一起去见证我的成长。」

（图：IG@chongtingyanelkie）

今日（3日），CUBE娱乐也发布公告：「本社与所属艺人Elkie解除专属合约，因专属合约终止，今后将退出CLC组合，经过相互圆满的协商，做出了这样的决定。像一直喜爱Elkie的粉丝们表达真心的感谢，希望大家支持并鼓励Elkie的新出发。」

（图：twitter＠CUBECLC）


（封面图：twitter＠CUBECLC、IG@chongtingyanelkie）

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留言/评论
  • 所以欠ELKIE的薪水？？
    47分前
  • 退出或許對她來說是好的 感覺Elkie 對CUBE很失望
    50分前
  • Ching Ching Wong
    1小时前
  • Ella Cheung
    57分前
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