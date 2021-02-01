【2月新劇】這個月太多劇可以看啦！《The Penthouse》第二季，金來沅、曹承佑、宋仲基、李瑞鎮等男神回歸！

2月又有新的一輪韓劇來襲，小編也幫大家整理好接下來要播的劇，大家接下來準備要追什麼呢？

＊tvN月火劇《L.U.C.A.：The Beginning》：2月1日播出



金來沅、李多熙主演，講述因為擁有特殊能力而遭到追擊的池伍（金來沅 飾），與他唯一記得的重案組刑警具凜（李多熙 飾）共同對抗巨大的陰謀，而展開激烈動作追擊戰。（香港觀眾可到黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！）



（圖：tvN《L.U.C.A.：The Beginning》）

＊KBS月火劇《月升之江》：2月15日播出



金所泫、金志洙、李知勳、崔有華主演，改編自최사규的2010年小說《平岡公主》。此劇講述夢想成為王、並利用溫達感情的平岡公主，與像傻瓜般只懂犧牲的溫達之間的淒美愛情故事。（這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！）



（圖：KBS《月升之江》）

＊KBS水木劇《你好？是我！》：2月17日播出



崔江姬、李蕊、金英光主演，講述不論是戀愛、工作、夢想都變得平淡的37歲女子荷妮，突然遇見二十年前什麼都不怕，對所有事情都很熱情的自己，因此治癒了過往傷痛安慰的成長故事。



（圖：KBS《你好？是我！》）

＊JTBC水木劇《Sisyphus: the myth》：2月17日播出



曹承佑、朴信惠主演，講述天才工程師韓泰術（曹承佑 飾）試圖揭開我們的世界上隱姓埋名並且生活至今的真實人物，以及為了他冒險犯難的救援者姜瑞海（朴信惠 飾），兩人所展開的神祕科幻旅程。



（圖：JTBC《Sisyphus: the myth》）

＊SBS金土劇《The Penthouse 2》：2月19日播出



李智雅、金素妍、柳真、嚴基俊、申恩慶、奉太奎、尹鐘焄、朴殷碩主演，第一季不斷創下高收視，結局更埋下許多伏筆，因此第二季也備受期待。這季講述為了守護子女只能成為惡女的女人們的聯手和復仇的故事。（這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！）



（圖：SBS《The Penthouse》）

＊JTBC金土劇《怪物》：2月19日播出



申河均、呂珍九主演，講述為了抓住連鎖殺人犯而打破法律與原則的兩個男人的故事。劇中不斷在發問：「怪物是誰？是你嗎？還是我？ 還是我們？ 」細緻地追蹤刻畫人類隱藏在事件背後的多面性。



（圖：JTBC《怪物》）

＊tvN週末劇《Vincenzo》：2月20日播出



宋仲基、全汝彬、玉澤演主演，講述因組織內部糾紛而從義大利逃到韓國的黑手黨顧問Vincenzo Cassano（宋仲基 飾），在遇上流氓律師洪車英（全汝 彬飾）後，兩人以黑道的方式實現正義的故事。



（圖：tvN《Vincenzo》）

＊OCN週末劇《Times》：2月20日播出



李瑞鎮、李周映、金永哲、文晶熙主演，講述來自2020年的徐正仁（李周映 飾）與2015年的記者李振宇（李瑞鎮 飾）通話上，欲阻止身為總統的父親徐基泰（金永哲 飾）的死亡，同時面對著危險的真相。（這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！）



（圖：OCN《Times》）

＊KBS金曜劇《Dear.M》：2月26日播出



在玹、朴慧秀、裴賢聖、盧正義主演，為網路劇《戀愛播放列表 (第四季)》的延伸劇。



（圖：KBS《Dear.M》）



（封面圖：SBS《The Penthouse》、tvN《L.U.C.A.：The Beginning》、JTBC《Sisyphus: the myth》、tvN《Vincenzo》、OCN《Times》）

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