【2月新剧】这个月太多剧可以看啦！《The Penthouse》第二季，金来沅、曹承佑、宋仲基、李瑞镇等男神回归！

2月又有新的一轮韩剧来袭，小编也帮大家整理好接下来要播的剧，大家接下来准备要追什么呢？

＊tvN月火剧《L.U.C.A.：The Beginning》：2月1日播出



金来沅、李多熙主演，讲述因为拥有特殊能力而遭到追击的池伍（金来沅 饰），与他唯一记得的重案组刑警具凛（李多熙 饰）共同对抗巨大的阴谋，而展开激烈动作追击战。（香港观众可到黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！）



（图：tvN《L.U.C.A.：The Beginning》）

＊KBS月火剧《月升之江》：2月15日播出



金所泫、金志洙、李知勋、崔有华主演，改编自최사규的2010年小说《平冈公主》。此剧讲述梦想成为王、并利用温达感情的平冈公主，与像傻瓜般只懂牺牲的温达之间的凄美爱情故事。（这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！）



（图：KBS《月升之江》）

＊KBS水木剧《你好？是我！》：2月17日播出



崔江姬、李蕊、金英光主演，讲述不论是恋爱、工作、梦想都变得平淡的37岁女子荷妮，突然遇见二十年前什么都不怕，对所有事情都很热情的自己，因此治愈了过往伤痛安慰的成长故事。



（图：KBS《你好？是我！》）

＊JTBC水木剧《Sisyphus: the myth》：2月17日播出



曹承佑、朴信惠主演，讲述天才工程师韩泰术（曹承佑 饰）试图揭开我们的世界上隐姓埋名并且生活至今的真实人物，以及为了他冒险犯难的救援者姜瑞海（朴信惠 饰），两人所展开的神秘科幻旅程。



（图：JTBC《Sisyphus: the myth》）

＊SBS金土剧《The Penthouse 2》：2月19日播出



李智雅、金素妍、柳真、严基俊、申恩庆、奉太奎、尹钟焄、朴殷硕主演，第一季不断创下高收视，结局更埋下许多伏笔，因此第二季也备受期待。这季讲述为了守护子女只能成为恶女的女人们的联手和复仇的故事。（这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！）



（图：SBS《The Penthouse》）

＊JTBC金土剧《怪物》：2月19日播出



申河均、吕珍九主演，讲述为了抓住连锁杀人犯而打破法律与原则的两个男人的故事。剧中不断在发问：「怪物是谁？是你吗？还是我？ 还是我们？ 」细致地追踪刻画人类隐藏在事件背后的多面性。



（图：JTBC《怪物》）

＊tvN周末剧《Vincenzo》：2月20日播出



宋仲基、全汝彬、玉泽演主演，讲述因组织内部纠纷而从义大利逃到韩国的黑手党顾问Vincenzo Cassano（宋仲基 饰），在遇上流氓律师洪车英（全汝 彬饰）后，两人以黑道的方式实现正义的故事。



（图：tvN《Vincenzo》）

＊OCN周末剧《Times》：2月20日播出



李瑞镇、李周映、金永哲、文晶熙主演，讲述来自2020年的徐正仁（李周映 饰）与2015年的记者李振宇（李瑞镇 饰）通话上，欲阻止身为总统的父亲徐基泰（金永哲 饰）的死亡，同时面对著危险的真相。（这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！）



（图：OCN《Times》）

＊KBS金曜剧《Dear.M》：2月26日播出



在玹、朴慧秀、裴贤圣、卢正义主演，为网路剧《恋爱播放列表 (第四季)》的延伸剧。



（图：KBS《Dear.M》）



（封面图：SBS《The Penthouse》、tvN《L.U.C.A.：The Beginning》、JTBC《Sisyphus: the myth》、tvN《Vincenzo》、OCN《Times》）

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