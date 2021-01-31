每部都是超高人氣的韓漫！2021即將推出的Webtoon漫改電視劇，總共多達7部以上！

從去年的火熱韓劇《梨泰院Class》、《女神降臨》、《驚奇的傳聞》、《Sweet Home》其實也全都是漫改作品呢！

《像蝴蝶一樣飛》

將會由演出《Sweet Home》而爆紅的演員宋江主演，搭配大前輩演員朴仁煥跟羅文姬，故事大概講述高齡70歲的老人與年輕人，因為一起學習芭蕾而成為摯友的故事，也因為劇中的需要，宋江更開始努力的學習芭蕾了呢～



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《地獄》

這部漫改作品《地獄》不只找來《屍速列車》的導演執導外，主角更是時隔三年再度接下電視劇的劉亞仁，目前正在籌備中，Netflix也正在討論是否會以季制來製作。



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《柔美的細胞小將》

另外則是擁有32億點擊率的《柔美的細胞小將》，漫畫中將細胞可愛擬人化的風格，受到許多喜愛，而主演也將找來金高銀，將會與《阿爾罕布拉宮的回憶》的宋在貞作家編劇合作！



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《現在我們學校》

從2009年就開始連載喪屍為主題的漫畫《現在我們學校》，每周發布新章節時，也幾乎都會登上搜尋的排行榜，可說是喪屍風格的開山，目前也確定將會由尹燦榮、朴智厚、趙怡賢等人主演。



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《Annarasumanara》

會由《梨泰院Class》的金成允導演所執導，搭配上男神池昌旭一起製作的這部漫畫，主要是講述對於失去夢想的女高中，遇到生命中魔法師的過程，而人氣演員黃仁燁也傳出有望擔任演出！



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《模範計程車》

預計將會接檔2月開播的《Penthouse II》的《模範計程車》，是一部充滿打擊犯罪的動作戲劇，演出任蓉也非常的強大，從李帝勳、李絮、金義盛、李娜恩都是實力派演員。



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《心驚膽戰的同居》

也是很早從2017年就開始連載的這部漫改作品，主要講述了千年九尾狐與女大學生的浪漫愛情故事，作品也會由《金秘書為何那樣》的導演朴俊和執導，以及惠利和張基龍合作演出～



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