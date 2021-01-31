每部都是超高人气的韩漫！2021即将推出的Webtoon漫改电视剧，总共多达7部以上！

从去年的火热韩剧《梨泰院Class》、《女神降临》、《惊奇的传闻》、《Sweet Home》其实也全都是漫改作品呢！

《像蝴蝶一样飞》

将会由演出《Sweet Home》而爆红的演员宋江主演，搭配大前辈演员朴仁焕跟罗文姬，故事大概讲述高龄70岁的老人与年轻人，因为一起学习芭蕾而成为挚友的故事，也因为剧中的需要，宋江更开始努力的学习芭蕾了呢～



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《地狱》

这部漫改作品《地狱》不只找来《尸速列车》的导演执导外，主角更是时隔三年再度接下电视剧的刘亚仁，目前正在筹备中，Netflix也正在讨论是否会以季制来制作。



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《柔美的细胞小将》

另外则是拥有32亿点击率的《柔美的细胞小将》，漫画中将细胞可爱拟人化的风格，受到许多喜爱，而主演也将找来金高银，将会与《阿尔罕布拉宫的回忆》的宋在贞作家编剧合作！



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《现在我们学校》

从2009年就开始连载丧尸为主题的漫画《现在我们学校》，每周发布新章节时，也几乎都会登上搜寻的排行榜，可说是丧尸风格的开山，目前也确定将会由尹灿荣、朴智厚、赵怡贤等人主演。



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《Annarasumanara》

会由《梨泰院Class》的金成允导演所执导，搭配上男神池昌旭一起制作的这部漫画，主要是讲述对於失去梦想的女高中，遇到生命中魔法师的过程，而人气演员黄仁烨也传出有望担任演出！



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《模范计程车》

预计将会接档2月开播的《Penthouse II》的《模范计程车》，是一部充满打击犯罪的动作戏剧，演出任蓉也非常的强大，从李帝勋、李絮、金义盛、李娜恩都是实力派演员。



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《心惊胆战的同居》

也是很早从2017年就开始连载的这部漫改作品，主要讲述了千年九尾狐与女大学生的浪漫爱情故事，作品也会由《金秘书为何那样》的导演朴俊和执导，以及惠利和张基龙合作演出～



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