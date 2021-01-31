充滿異國的氣質！韓國演藝圈混血出身的藝人們，每位都有自己獨特的魅力～

SEVENTEEN中Vernon的深邃大眼，真的很像年輕時候的「李奧納多」呢！

｜康男

從在日本以搖滾團體出道，後來又到韓國擔任M.I.B主唱的康男，其實父親是日本人，而「康男」其實也是他的日文名字，發音跟韓文一樣，雖然小時候在日本長大，不過高中時曾到夏威夷留學，認識了很多韓國朋友，才學會了韓文。



(圖片或影片來源：IG@kangkangnam)

｜全昭彌

由I.O.I限定組合出道，現在以個人SOLO活動的全昭彌，父親身為荷蘭裔加拿大人，所以擁有三種血統的全昭彌，從小長相就非常凸顯，也曾因為這樣而被孤立過，不過現在的高人氣，也再度證明了相信自己就是最美的！



(圖片或影片來源：IG@somsomi0309)

｜MOMOLAND Nancy

MOMOLAND中的「忙內」Nancy，小時候出生於韓國，而爸爸是美國俄亥俄州人，所以2歲時搬到美國生活，後來9歲時回到韓國，小小年紀就以音樂劇而出道，後來更是成為MOMOLAND的一員。



(圖片或影片來源：IG@nancyjewel_mcdonie_)

｜SEVENTEEN Vernon

看過一眼就難忘記帥氣模樣的Vernon，母親是法裔美國人，而Vernon出眾的外貌讓他在中學時就被星探發掘，而成為練習生，更在經歷的選拔後，以男團SEVENTEEN出道，雖然比起英文韓文更擅長，不過因為母親不會說韓語，所以在家中還是會用英文溝通呢～



(圖片或影片來源：IG@saythename_17)

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