充满异国的气质！韩国演艺圈混血出身的艺人们，每位都有自己独特的魅力～

SEVENTEEN中Vernon的深邃大眼，真的很像年轻时候的「李奥纳多」呢！

｜康男

从在日本以摇滚团体出道，后来又到韩国担任M.I.B主唱的康男，其实父亲是日本人，而「康男」其实也是他的日文名字，发音跟韩文一样，虽然小时候在日本长大，不过高中时曾到夏威夷留学，认识了很多韩国朋友，才学会了韩文。



(图片或影片来源：IG@kangkangnam)

｜全昭弥

由I.O.I限定组合出道，现在以个人SOLO活动的全昭弥，父亲身为荷兰裔加拿大人，所以拥有三种血统的全昭弥，从小长相就非常凸显，也曾因为这样而被孤立过，不过现在的高人气，也再度证明了相信自己就是最美的！



(图片或影片来源：IG@somsomi0309)

｜MOMOLAND Nancy

MOMOLAND中的「忙内」Nancy，小时候出生於韩国，而爸爸是美国俄亥俄州人，所以2岁时搬到美国生活，后来9岁时回到韩国，小小年纪就以音乐剧而出道，后来更是成为MOMOLAND的一员。



(图片或影片来源：IG@nancyjewel_mcdonie_)

｜SEVENTEEN Vernon

看过一眼就难忘记帅气模样的Vernon，母亲是法裔美国人，而Vernon出众的外貌让他在中学时就被星探发掘，而成为练习生，更在经历的选拔后，以男团SEVENTEEN出道，虽然比起英文韩文更擅长，不过因为母亲不会说韩语，所以在家中还是会用英文沟通呢～



(图片或影片来源：IG@saythename_17)

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