Melon公開2010年代「10年音源榜」Top100榜單！IU共有11首歌上榜，《夜信》還排在第2位！

1日，韓國最大音源網Melon公開2010年代（2010～2019）10年榜 Top100的歌曲，就起來看看你聽過哪些歌吧！

【1～10】



Busker Busker《櫻花結局》、IU《夜信》、朴孝信《野生花》、BTS防彈少年團《春日》、IU《星期五見面》、Ailee《如初雪般走向你》（鬼怪OST）、HIGH4＆IU《Not Spring, Love, or Cherry Blossoms》、Paul Kim《Every day, Every Moment》（要先接吻嗎？OST）、M.C the MAX《無論在哪裡》、NAUL《風之記憶》



【11～20】



Melomance《禮物》、成始璄＆朴孝信＆李碩薰＆徐仁國＆VIXX《因為是聖誕節》、IU《你的意義》、尹鍾信《Like It》、Heize《因為下雨了》、TWICE《CHEER UP》、臉紅的思春期《給你宇宙》、IU《Merry Christmas in Advance》、任昌丁《再次相愛》、Urban Zakapa《我不愛你》



【21～30】



昭宥＆鄭基高《SOME》、iKON《LOVE SCENARIO》、IU《好日子》、San E＆Raina《仲夏夜之夢》、SHAUN《Way Back Home》、韓東根《重寫這本小說的結局》、金範洙《最後的愛》、BTS防彈少年團《DNA》、Red Velvet《Red Flavor》、任昌丁《我觸犯的愛》



【31～40】



Primary《Johnny》、IU《Palette》、臉紅的思春期《說你喜歡我》、李笛《你不要擔心》（請回答1988OST）、Busker Busker《麗水夜晚的海邊》、IU《你和我》、Crush《Beautiful》（鬼怪OST）、BLACKPINK《DDU-DU DDU-DU》、TWICE《TT》、Paul Kim《Me After You》



【41～50】



Nilo《Pass By》、張德哲《Good old days》、臉紅的思春期《只有我不能的戀愛》、李遐怡《BREATHE》、DEAN《D (half moon) 》、WINNER《REALLY REALLY》、鄭承煥《如果是你》（又，吳海英OST）、《臉紅的思春期《Travel》、BTOB《Missing You》、BLACKPINK《AS IF IT'S YOUR LAST》



【51～60】



BIGBANG《BANG BANG BANG》、朴孝信《雪之花》、Wanna One《Energetic》、徐仁國＆鄭恩地《All For You》（請回答1997OST）、BLACKPINK《WHISTLE》、Zion.T《楊花大橋》、鄭俊日《Hug Me》、吳赫《少女》（請回答1988OST）、GFRIEND《Me Gustas Tu》、BEAST《下雨的日子》



【61～70】



臉紅的思春期《SOME》、禹元才《時差 (We are) 》、PSY《What Would Have Been》、Heize《You, Clouds, Rain》、太陽《眼鼻口》、Paul Kim《雨》、GFRIEND《Rough》、IU《BBIBBI》、朴孝信《Breath》、白娥娟《Shouldn’t Have…》



【71～80】



太妍《I》、HYUKOH《WI ING WI ING》、MOMOLAND《BBoom BBoom》、圭賢《在光化門》、Davichi《這份愛》（太陽的後裔OST）、TWICE《Like OOH-AHH》、M.C THE MAX《Wind that blows》、Loco＆Yuju《偶然的春天》（看見味道的少女OST）、韓東根《Amazing You》、IU《23》



【81～90】



TWICE《Dance The Night Away》、4MEN《I Can't》、Busker Busker《Love, at first》、成始璄《妳的每個瞬間》（來自星星的你OST）、Roy Kim《Only Then》、李仙姬《Meet him among them》、SURAN《今日若醉》、IU《我的老故事》、BTS防彈少年團《血汗淚》、AKMU《200％》



【91～100】



Zico《Boys ang girls》、MAKTUB《Marry Me》、Primary《Question Mark》、MAMAMOO《Starry Night》、AKMU《LAST GOODBYE》、Park Won《All of my life》、NAUL《You In The Same Time》、Zion.T《Eat》、10cm《喜歡春天嗎》、GUMMY《You Are My Everything》（太陽的後裔OST）



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