Melon公开2010年代「10年音源榜」Top100榜单！IU共有11首歌上榜，《夜信》还排在第2位！

1日，韩国最大音源网Melon公开2010年代（2010～2019）10年榜 Top100的歌曲，就起来看看你听过哪些歌吧！

【1～10】



Busker Busker《樱花结局》、IU《夜信》、朴孝信《野生花》、BTS防弹少年团《春日》、IU《星期五见面》、Ailee《如初雪般走向你》（鬼怪OST）、HIGH4＆IU《Not Spring, Love, or Cherry Blossoms》、Paul Kim《Every day, Every Moment》（要先接吻吗？OST）、M.C the MAX《无论在哪里》、NAUL《风之记忆》



【11～20】



Melomance《礼物》、成始璄＆朴孝信＆李硕薰＆徐仁国＆VIXX《因为是圣诞节》、IU《你的意义》、尹钟信《Like It》、Heize《因为下雨了》、TWICE《CHEER UP》、脸红的思春期《给你宇宙》、IU《Merry Christmas in Advance》、任昌丁《再次相爱》、Urban Zakapa《我不爱你》



【21～30】



昭宥＆郑基高《SOME》、iKON《LOVE SCENARIO》、IU《好日子》、San E＆Raina《仲夏夜之梦》、SHAUN《Way Back Home》、韩东根《重写这本小说的结局》、金范洙《最后的爱》、BTS防弹少年团《DNA》、Red Velvet《Red Flavor》、任昌丁《我触犯的爱》



【31～40】



Primary《Johnny》、IU《Palette》、脸红的思春期《说你喜欢我》、李笛《你不要担心》（请回答1988OST）、Busker Busker《丽水夜晚的海边》、IU《你和我》、Crush《Beautiful》（鬼怪OST）、BLACKPINK《DDU-DU DDU-DU》、TWICE《TT》、Paul Kim《Me After You》



【41～50】



Nilo《Pass By》、张德哲《Good old days》、脸红的思春期《只有我不能的恋爱》、李遐怡《BREATHE》、DEAN《D (half moon) 》、WINNER《REALLY REALLY》、郑承焕《如果是你》（又，吴海英OST）、《脸红的思春期《Travel》、BTOB《Missing You》、BLACKPINK《AS IF IT'S YOUR LAST》



【51～60】



BIGBANG《BANG BANG BANG》、朴孝信《雪之花》、Wanna One《Energetic》、徐仁国＆郑恩地《All For You》（请回答1997OST）、BLACKPINK《WHISTLE》、Zion.T《杨花大桥》、郑俊日《Hug Me》、吴赫《少女》（请回答1988OST）、GFRIEND《Me Gustas Tu》、BEAST《下雨的日子》



【61～70】



脸红的思春期《SOME》、禹元才《时差 (We are) 》、PSY《What Would Have Been》、Heize《You, Clouds, Rain》、太阳《眼鼻口》、Paul Kim《雨》、GFRIEND《Rough》、IU《BBIBBI》、朴孝信《Breath》、白娥娟《Shouldn’t Have…》



【71～80】



太妍《I》、HYUKOH《WI ING WI ING》、MOMOLAND《BBoom BBoom》、圭贤《在光化门》、Davichi《这份爱》（太阳的后裔OST）、TWICE《Like OOH-AHH》、M.C THE MAX《Wind that blows》、Loco＆Yuju《偶然的春天》（看见味道的少女OST）、韩东根《Amazing You》、IU《23》



【81～90】



TWICE《Dance The Night Away》、4MEN《I Can't》、Busker Busker《Love, at first》、成始璄《你的每个瞬间》（来自星星的你OST）、Roy Kim《Only Then》、李仙姬《Meet him among them》、SURAN《今日若醉》、IU《我的老故事》、BTS防弹少年团《血汗泪》、AKMU《200％》



【91～100】



Zico《Boys ang girls》、MAKTUB《Marry Me》、Primary《Question Mark》、MAMAMOO《Starry Night》、AKMU《LAST GOODBYE》、Park Won《All of my life》、NAUL《You In The Same Time》、Zion.T《Eat》、10cm《喜欢春天吗》、GUMMY《You Are My Everything》（太阳的后裔OST）



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