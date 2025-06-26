《未知的首爾》本週虐心預感：昊洙給未知訂情侶戒指，卻因聽力惡化蒙上陰影

由朴寶英和朴珍榮主演的劇集《未知的首爾》本週即將迎來大結局！雖然上集結尾已經有所暗示，但今天公開的搶先看片段裡，更加直白地令人感到揪心...

未知留在昊洙家繼續尋找在首爾工作的機會，兩人相處的日常互相療癒、十分溫馨，令昊洙想要承諾未知更遠的將來。 未知接到面試未能通過的電話、感到沮喪，認為自己沒有能力說服別人，昊洙則提起她連羅莎女生都能說服，安慰道：「妳現在只是被拒絕而已，不要因此懷疑自己。」



昊洙趁未知睡著悄悄量了她的手指尺寸，去店裡訂購情侶戒指，還買了蛋糕打算慶祝一番：「比昨天更好的今天，讓人想要對明天作出承諾。但承諾明天這件事，又是多麼傲慢呢？」 昊洙接到戒指店電話時突然發現，即便把手機音量調到最大，仍然只能聽到一片寂靜......



上周播出的第10集裡，未知和昊洙傾聽玄上月講述她和金羅莎的真正故事，並通過媒體成功扭轉輿論。 未知和媽媽互相傾吐真心，在昊洙的建議下將照顧外婆的職責還給媽媽，重新回到首爾尋找屬於未知自己的生活。 未來看到秀妍前輩的糟糕狀況、上司的厚顏無恥，也決心不再默默忍受同事們對她的誤會，準備對害她不淺的上司一告到底。



11集預告裡，未來公司終於接受調查，她回到草莓農場、勇敢嘗試另一條路; 昊洙心懷雀躍地準備和未知一起迎接新生活，卻發現聽力持續變差、回天乏力，痛苦地將未知拒於門外。 《未知的首爾》一共12集，本週六日即將更新最後兩集，真心希望編劇最終給大家都有好的結局啊~



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