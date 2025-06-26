浪漫古裝喜劇《我奪走了公爵的初夜》開播受好評！徐玄＆玉澤演私下互動也超有趣，上傳對方醜照：打一架吧！

這就是二代團嘛 XD 一起拍戲也這麼有趣！

由徐玄和玉澤演主演的漫改劇《我奪走了公爵的初夜》，主演們的出色的演技，再加上爆笑又有趣的劇情，在播出後受到許多觀眾的喜愛。都是二代團出道的他們，本來就已經很熟，私下互動更是非常有趣 XD



徐玄先在 IG 限時動態上傳兩人未公開的合照：「今天是男主的初day！」玉澤演轉發也寫下：「沒想到上傳的是把我拍得還不錯的照片？」



接著徐玄分享三張照片：「李繁...什麼啊！你是在抓我的後腦勺嗎？」、「只上傳你拍得好看的照片是吧～？」、「如果你這麼想就大錯特錯了，我最喜歡這張照片」等。徐玄最喜歡的照片是玉澤演笑得超開心，玉澤演也轉發：「該打一架了！」



而《我奪走了公爵的初夜》昨晚播出第5集，配角車善策（徐玄 飾）爲了成爲李繁（玉澤演 飾）的女主人公，挑戰三揀擇初選。就這樣，兩人的羅曼史正式成爲原作小說的中心敘事，節目尾聲《暴君對我瘋狂迷戀》連載改版內容公告向現實世界公開，故事本身被重新改寫，關注這一切展開的原作者究竟是誰？小說的結局會是如何也令人好奇！《我奪走了公爵的初夜》逢星期三、四晚上在Viu獨家上架。



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