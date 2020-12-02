韓國樂天瑪特拒絕導盲犬進入遭全網討伐：國會都能進，憑什麼超市不行

日前，韓國樂天瑪特因為一隻「預備役」導盲犬遭全網討伐。
前幾日，一名網友通過SNS發帖表示，樂天瑪特蠶室店一位看起來像是經理的員工高聲阻止正在接受訓練的導盲犬入店，此事經過網路發酵後火速傳播開來，引發了所有網民的憤怒。因為喧嘩聲而顯得不安的狗狗蹲在地上，一臉委屈的模樣，看得人很是心疼。 此事曝光之後，不僅引起視力殘障者的不滿，也另無數網友憤怒，眾人上網討伐稱：「導盲犬連國會都能進，憑什麼進不了超市？ 」
意識到事情嚴重性的樂天瑪特就在SNS上發表道歉文表示：「在樂天超市蠶室店接待來訪的puppy walker和同行顧客的過程中，本店承認沒能照顧到犬主的立場，對此表示歉意。 我們將以此為訓，進一步去了解導盲犬，明確對puppy walker的方針，並將知會全公司，積極應對並保證不會發生同樣的事情。 我們會從此事中吸取教訓，為成為更加為顧客著想的樂天瑪特而努力。 」
但是正式道歉也沒能平息網友們的憤怒，有網友評論：「這寫的是道歉信嗎？ 」、「請讓那個店員親自公開道歉」、「向志願者道歉了嗎？ 道歉信太沒有誠意了」、 「一點誠意都沒有的道歉信」等。 不少人還決定抵制樂天，甚至製作出了抵制圖片，將之前的「NO JAPAN」PS成了「NOTTE」，更有甚者剪掉了樂天卡（銀行卡、信用卡）等，把相關照片上傳至網路，有韓媒分析這場風波可能會蔓延成一場大規模的抵制活動。
導盲犬是視力殘障者的眼睛，拒絕導盲犬陪同進入會造成極大的不便。 能夠成為「預備役」接受訓練也說明了狗狗性情溫順，聽得懂指令，不會對他人造成影響。 看看這些立志成為導盲犬的狗狗們的證件照，是這樣的可愛，怎麼有人會捨得朝它們大喊大叫？
「圖：NATE PHOTOS」
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