韩国乐天玛特拒绝导盲犬进入遭全网讨伐：国会都能进，凭什么超市不行

日前，韩国乐天玛特因为一只「预备役」导盲犬遭全网讨伐。
前几日，一名网友通过SNS发帖表示，乐天玛特蚕室店一位看起来像是经理的员工高声阻止正在接受训练的导盲犬入店，此事经过网路发酵后火速传播开来，引发了所有网民的愤怒。因为喧哗声而显得不安的狗狗蹲在地上，一脸委屈的模样，看得人很是心疼。 此事曝光之后，不仅引起视力残障者的不满，也另无数网友愤怒，众人上网讨伐称：「导盲犬连国会都能进，凭什么进不了超市？ 」
意识到事情严重性的乐天玛特就在SNS上发表道歉文表示：「在乐天超市蚕室店接待来访的puppy walker和同行顾客的过程中，本店承认没能照顾到犬主的立场，对此表示歉意。 我们将以此为训，进一步去了解导盲犬，明确对puppy walker的方针，并将知会全公司，积极应对并保证不会发生同样的事情。 我们会从此事中吸取教训，为成为更加为顾客著想的乐天玛特而努力。 」
但是正式道歉也没能平息网友们的愤怒，有网友评论：「这写的是道歉信吗？ 」、「请让那个店员亲自公开道歉」、「向志愿者道歉了吗？ 道歉信太没有诚意了」、 「一点诚意都没有的道歉信」等。 不少人还决定抵制乐天，甚至制作出了抵制图片，将之前的「NO JAPAN」PS成了「NOTTE」，更有甚者剪掉了乐天卡（银行卡、信用卡）等，把相关照片上传至网路，有韩媒分析这场风波可能会蔓延成一场大规模的抵制活动。
导盲犬是视力残障者的眼睛，拒绝导盲犬陪同进入会造成极大的不便。 能够成为「预备役」接受训练也说明了狗狗性情温顺，听得懂指令，不会对他人造成影响。 看看这些立志成为导盲犬的狗狗们的证件照，是这样的可爱，怎么有人会舍得朝它们大喊大叫？
「图：NATE PHOTOS」
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