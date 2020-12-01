NCT 23 人檢驗結果呈陰性　預定本週發表全員單曲〈RESONANCE〉！

上週末參演過音樂節目的偶像紛紛接受 COVID-19 檢驗，其中人數眾多的 NCT 全員的結果都呈陰性，而他們也預定在本週發表正規二輯的最後一部！

SM Entertainment 今天（1 日）宣布：「NCT 和 aespa 全員及所有工作人員，在COVID-19 檢驗中都獲得陰性結果。」由於 NCT 和 aespa 上週日曾和確診的 UP10TION 成員碧土 (Bit-to) 同台，因此昨天立刻接受檢驗。

在這同時，從 9 月開始接連發行〈NCT – The 2nd Album RESONANCE Pt.1〉和〈NCT – The 2nd Album RESONANCE Pt.2〉的 NCT，也預定於 12 月 4 日推出新單曲〈RESONANCE〉，為這個從參與人數到作品規模都十分龐大的企劃畫下句點。



〈RESONANCE〉將 NCT 近期發表的 “Make a Wish (Birthday Song)”、“90’s Love”、“Work It” 和 “Raise The Roof” 串成一首歌，23 名成員都會參與其中，大展氣勢驚人的表演，同時宣告將讓更大的影響力遍及全世界！



（照片或影片來源：SM Entertainment）

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