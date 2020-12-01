NCT 23 人检验结果呈阴性　预定本周发表全员单曲〈RESONANCE〉！

上周末参演过音乐节目的偶像纷纷接受 COVID-19 检验，其中人数众多的 NCT 全员的结果都呈阴性，而他们也预定在本周发表正规二辑的最后一部！

SM Entertainment 今天（1 日）宣布：「NCT 和 aespa 全员及所有工作人员，在COVID-19 检验中都获得阴性结果。」由於 NCT 和 aespa 上周日曾和确诊的 UP10TION 成员碧土 (Bit-to) 同台，因此昨天立刻接受检验。

在这同时，从 9 月开始接连发行〈NCT – The 2nd Album RESONANCE Pt.1〉和〈NCT – The 2nd Album RESONANCE Pt.2〉的 NCT，也预定於 12 月 4 日推出新单曲〈RESONANCE〉，为这个从参与人数到作品规模都十分庞大的企划画下句点。



〈RESONANCE〉将 NCT 近期发表的 “Make a Wish (Birthday Song)”、“90’s Love”、“Work It” 和 “Raise The Roof” 串成一首歌，23 名成员都会参与其中，大展气势惊人的表演，同时宣告将让更大的影响力遍及全世界！



（照片或影片来源：SM Entertainment）

Rachel@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻