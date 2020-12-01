【12月新劇整理】多部浪漫喜劇＋各種新鮮組合：池昌旭＆金智媛、車銀優＆文佳煐、申惠善＆金正賢、金明洙＆權娜拉

《九尾狐傳》、《Start-Up》都將在下週播出結局，接下來12月也有很多新劇要播出，包含浪漫喜劇、漫改劇、職場劇各種題材，加上各種新鮮陣容，就跟小編一起來看看12月的追劇清單啦！

＊KBS水木劇《出軌的話就死定了》：12月2日播出



曹如晶、高俊、金永大、妍雨主演，講述離婚專業律師「韓宇成」與犯罪小說家「姜汝珠」簽訂婚約以及「放棄身體契約書」，若出軌的話身體所有權將自動轉讓給妻子的浪漫喜劇故事。這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！



＊Kakao TV《都市男女的愛情法》：12月8日播出



池昌旭、金智媛、金玟錫、蘇珠妍、柳京洙主演，講述在忙碌的城市中為了生存而奮鬥的年輕人的真實戀愛故事，第一個故事以「我的愛相機小偷」爲副標題拉開序幕。



＊tvN水木劇《女神降臨》：12月9日播出



文佳煐、車銀優、黃仁燁主演，改編自同名網路漫畫，講述一個平凡少女任朱靜，靠化妝變成女神，和兩位男主角李修豪、韓書竣之間的故事。這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！



＊JTBC金土劇《Hush》：12月11日播出



黃晸玟、潤娥主演，講述比起筆桿更常握住的是撞球桿的古人物老記者「韓俊赫」，以及為了餬口而的生計型實習記者「李智秀」，兩人共同描繪著領月薪的上班族記者的故事。



＊tvN週末劇《哲仁王后》：12月12日播出



申惠善、金正賢、裴宗玉、金太祐主演，講述生活在現代的青瓦台主廚張奉煥，靈魂穿越到朝鮮中殿金昭榮的體內後發生的爆笑故事。這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！



＊JTBC水木劇《Run On》：12月16日播出



任時完、申世景、秀英、姜泰伍主演，講述即使使用同一個語言卻還是難以溝通的時代，生活在不同世界的人們使用各自的語言溝通和建立關係，向著愛情「Run On」的浪漫愛情故事。



＊Netflix《Sweet Home》：12月18日播出



宋江、李陣郁、李是英、李到晛主演，改編自同名漫畫，講述在父母雙亡後成為蟄居族的車賢洙，在公寓出現怪物後與鄰居們並肩作戰的故事。



＊KBS月火劇《暗行御史：朝鮮秘密搜查官》：12月21日播出



金明洙、權娜拉、李泰煥、趙秀敏、李伊庚主演，講述朝鮮時代王室秘密搜查官「暗行御史」將懲治惡政、剷除貪污腐敗的喜劇懸疑搜查劇。



＊網劇韓版《致我們單純的小美好》：12月28日播出



金曜漢、蘇珠妍、呂會鉉主演，講述開朗活潑的女高中生和她單戀了17年的鄰居好友的故事，將會在Netflix同步播出。





（圖：各劇劇照）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞