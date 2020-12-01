《The Penthouse》腹黑男嚴基俊20年前照片曝光：學生時代清秀帥氣，舞台劇招牌角色是「純情男」！

看多了《The Penthouse》裡的大魔王 #嚴基俊，再看他摘下眼鏡的清純模樣，真的有一點點不習慣耶！XD

近日在SBS電視劇《The Penthouse》里飾演大反派的嚴基俊，陰險狠毒的形象深入人心，但有網友翻出他20多年前的照片，發現反差巨大！香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！





左邊的照片是讀書時的模樣，已經眉目清秀，是很有氣質的小帥哥;右邊看起來是20歲出頭的時候，強烈的眼神已經初具雛形！



這張照片看起來也是出道初期，網友感歎完全是偶像藝人的顏值啊：



今年44歲的嚴基俊畢業於明知大學社會教育院話劇電影學系，1995年21歲時就已經出道演話劇，2006年涉足電視劇，有很多舞台劇和話劇作品，其中最有代表性的一個角色就是韓國原創舞台劇《維特》里的男主角維特！這是一個因為無法與心愛的女人在一起而飲彈自盡的純情角色，宣傳海報里的嚴基俊展露出優雅、溫暖的眼神，純愛氣氛滿滿：







該作品15周年、20周年都有請嚴基俊來演，同期出演名單里還有曹承佑、圭賢、柳演錫等等。



了解他的粉絲表示，舞台上的嚴基俊和電視劇裡截然不同，很愛笑、很溫暖，生活裡的他也很感性，是個愛哭鬼！



同時，嚴基俊還在舞台劇偶像團UYMP裡擔任忙內，一起出過專輯、辦過單獨演唱會：





11年前嚴基俊在《Dream High》裡飾演為學生們著想的老師姜武赫時還是很單純正直的模樣：



然而近年來演了一些深入人心的反派，例如《被告人》裡的車民浩，因為演的太好一度令他接不到戲XD



這次在《The Penthouse》裡的壞蛋形象再次深入人心，只能說嚴基俊真的是實力超強，什麼角色都能完美駕馭啊！



（圖源：SBS《The Penthouse》、《被告人》、KBS《Dream High》劇照，sidusHQ，CJ等）

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